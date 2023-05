O Moreirense, já campeão da II Liga, derrotou o Sp. Covilhã, já despromovido, por 6-4, em partida da jornada 34.

A partida, com tudo decidido, teve 10 golos.

Madson, André Luís, Walterson Silva (3), Alanzinho marcaram para os cónegos.

Luciano Veja, Gilberto, Aponza (2) descontaram para os serranos.

Com este triunfo, o Moreirense termina o campeonato com 79 pontos. Já o Sp. Covilhã termina com 28 pontos, no último lugar.