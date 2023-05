Pedro Proença pede redução da carga fiscal sobre clubes de forma a reter talento

Veja também:

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, apela à redução da carga fiscal sobre os clubes de futebol, de forma a potenciar a retenção de talento.

Em discurso na sessão de abertura da 2.ª Conferência Bola Branca, esta segunda-feira, Pedro Proença salienta que é necessário "capacitar os clubes para competirem com os principais concorrentes internacionais".

"A Liga tem-se batido de forma determinada pelos custos de atividade. Falo da revisão da lei dos seguros, que representa um desequilíbrio gritante, são mais de 25 milhões de euros por época. Falo da revisão da sede fiscal em sede de IVA, diminuição da taxa para os bilhetes de espetáculos desportivos e atividades passíveis de dedução de impostos", enumera.

Proença realça que os clubes portugueses encontraram um modelo de negócio que os torna "rentáveis e altamente competitivos" e que permite exportar talento para os principais campeonatos. Por exemplo, Portugal foi o quinto país que mais receitas amealhou, em 2022.

Contudo, o objetivo, agora, é reter talento "o máximo de tempo possível", de forma a "tirar o máximo rendimento desportivo", e só criando condições será possível fazer isso, assinala o presidente da Liga.

"Temos 71 portugueses nas 'Big 5': 23 na Premier League, 19 na Ligue 1, 11 na Serie A, dez na La Liga e oito na Bundesliga. Temos treinadores nos quatro cantos do mundo, temos um inigualável José Mourinho na final da Liga Europa, Marco Silva nomeado para melhor treinador do ano em Inglaterra. Podia ficar horas a falar como dominam", enaltece.



Proença revela, ainda, que tem trabalhado com o Governo na elaboração do novo regime das SAD, que "trará alterações estruturantes em matérias de transparência, idoneidade e fiscalização na entrada de investidores no futebol profissional".