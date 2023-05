Governo aperta com as SAD. "É preciso mais transparência e rigor"

Por outro lado, as SAD terão de perder opacidade: "É importante saber quem é o beneficiário efetivo das participações sociais das SAD. Para lá deste, há outros deveres de transparência. Cada SAD terá de ter um site de comunicação pública, onde pode transmitir decisões relacionadas com os principais atos de gestão".

O secretário de Estado espera que esta reforma "reequilibre o poder entre o clube fundador e a sociedade desportiva". Daí que preveja a introdução de "requisitos de idoneidade para quem quiser ser investidor qualificado de uma sociedade desportiva"

"Quando cai uma sociedade desportiva, cai o clube desportivo, que arrasta todas as modalidades", anota João Paulo Correia, manifestando desejo de que esta realidade seja mitigada com a imposição da nova regulamentação.

Esta segunda-feira, numa parceria com o IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude, o auditório da Renascença recebe a segunda edição desta conferência que, este ano, põe o foco no tema “Talento, Ética e Igualdade no Desporto”. Estes são três valores fundamentais tanto no futebol como nas várias modalidades desportivas que se praticam em Portugal.