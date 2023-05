"Operação Penálti". Conselho de Disciplina da FPF “deve pedir informações” sobre buscas

Lúcio Correia, professor de Direito do Desporto, acredita que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) possa “pedir informações” às autoridades sobre as buscas feitas Benfica, FC Porto e Sporting, esta quarta-feira, no âmbito da "Operação Penálti", por suspeitas de fraudes e branqueamento de capitais.

O professor da Universidade Lusíada explica que “não estão em causa as transferências ou os vínculos desportivos que foram celebrados”, mas sim o “valor dessas transferências”, que poderão não estar em conformidade “no sistema de transferências da UEFA e nos balanços contabilísticos dos clubes e das pessoas envolvidas”.

“O próprio Conselho de Disciplina deve pedir conhecimento e informações sobre o que se está a passar, para perceber se pode haver alguma consequência ou efeito no âmbito disciplinar desportivo, mas parece muito difícil que esta questão tenha efeitos desportivos”, admite, em declarações a Bola Branca.

Um problema antigo

Para Lúcio Correia, esta operação, batizada com o nome de "Penálti", volta a trazer à luz do dia um dos “problemas que as federações desportivas, a nível nacional e internacional, mais têm tentado disciplinar”.

O especialista em direito desportivo sublinha que a “questão das transferências” dá azo “a branqueamento de capitais ou pagamentos que não são completamente justificados”.

“Por aqui também se vê que o trabalho não está concluído e que ainda há muito por fazer. É um problema que vai continuar a existir enquanto não se disciplinar totalmente esta questão e se regularizar”, conclui.