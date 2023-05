Benfica e Sporting confirmam buscas da Autoridade Tributária

Benfica e Sporting foram alvo de buscas da Autoridade Tributária (AT), esta quarta-feira, confirmaram à agência Lusa fontes oficiais dos dois clubes lisboetas.

Segundo as mesmas fontes, os dois clubes colaboraram com as autoridades nas buscas às instalações.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à Lusa que militares estão a acompanhar a operação da AT, numa investigação dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).