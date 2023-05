Artur Jorge. Há “penálti sobre o Ricardo Horta”

O técnico do Sp. Braga, Artur Jorge, queixa-se da arbitragem da Luz, nomeadamente de uma alegada falta sobre Ricardo Horta na área do Benfica.

“Se temos beneficiado de um penálti sobre o Ricardo Horta aos 43 minutos, num lance que me parece claro, teríamos chegado em vantagem ao intervalo”, disse, em declarações à Btv.

Em relação ao jogo propriamente dito, o treinador arsenalista considera que “foi uma partida bem disputada, num bom jogo, com duas equipas a respeitarem-se e à procura da vitória”.

Artur Jorge refere: “Foi um jogo em que soubemos defender solidamente nos primeiros 15 a 20 minutos, em que sabíamos que o Benfica ia entrar fortes. Os jogadores foram fortes e inteligentes, e conseguimos manter a baliza a zero, num jogo com ascendente do Benfica, mas a controlarmos o momento defensivo”.

“Na segunda parte, a perder, tivemos de ir em busca do nosso golo, e ainda tivemos algumas oportunidades. O jogo passou de jogo de transições rápidas, em que queríamos ferir o Benfica, para maior equilíbrio”, acrescentou.

“Podíamos ter levado daqui pelo menos um empate. Falhou a nossa eficácia”, referiu.

Sobre o que resta para o final da Liga, Artur Jorge garante: “Há uma sintonia que nos agrada muito: queremos continuar no caminho de vitórias, a que ambicionamos nos três jogos que faltam na Liga, mais a final da Taça de Portugal”.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Sp. Braga, por 1-0, com golo de Rafa.