Final Four da Taça da Liga tem propostas de EUA, Arábia Saudita e Europa

A Liga Portugal tem propostas dos mercados americano, árabe e europeu para a organização da Final Four da Taça da Liga, segundo revela o presidente do organismo, Pedro Proença, em entrevista à Renascença .

Ainda não há data para a relocalização da Taça da Liga, mas Pedro Proença dá conta, nesta entrevista a Bola Branca, de que "há vontade dos clubes" de fazer a Final Four no mercado internacional, exportando a marca "forte e de credibilidade" da Liga Portugal.

"Queremos fazê-lo o quanto antes, faz todo o sentido. Temos partilhado isso com os nossos clubes. Há uma grande vontade de conseguir internacionalizar as nossas competições por essa via. Estamos na antecâmara de reduzir a Taça da Liga a um modelo que possa corresponder ao período pós-2024. Direi que, daqui a um ou dois ciclos, acredito que consigamos fazer esse desiderato", assinala.

Proença frisa que a internacionalização da marca Liga Portugal e dos clubes portugueses "é um trabalho que tem de ser feito a par da centralização dos direitos audiovisuais", passo que será dado em 2028.