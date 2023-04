Benfica conquista Taça da Liga

O Benfica derrota o Sp. Braga por 3-1 e conquista a Taça da Liga de futebol feminino.

As encarnadas estiveram por cima na maior parte do encontro, mas foram as arsenalistas a marcar primeiro, por Caroline Kehrer, aos 35 minutos.

Já pela equipa da Luz apontaram Carole Costa, de pénalti, e Nycole, que bisou.

Para além dos tentos concretizados, a partida, disputada em Aveiro, teve várias ocasiões, incluindo bolas nos ferros e golos anulados.

É a terceira vez que o Benfica conquista o troféu e é o segundo caneco da temporada, após a Supertaça. As comandadas de Filipa Patão ainda lideram o campeonato e estão na discussão pela Taça de Portugal.