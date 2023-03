O Chaves é campeão à sua maneira, se vencer o Braga

Vítor Campelos cita Luís Castro, antigo treinador do Chaves e atualmente no Botafogo, para explicar por que é que a sua equipa pode ser "campeã à sua maneira" já na próxima jornada, frente ao Sporting de Braga.

Os transmontanos têm 32 pontos, estão no 11.º lugar, mas a três pontos de atingir o objetivo determinado no início da época.

"Há uma coisa interessante que que retive do Luís Castro. Ele disse que dentro dos campeonatos há vários tipos de campeões. E eu acho que quando nós atingirmos os 35 pontos a que nos propusemos vamos ser campeões à nossa maneira, porque atingimos o nosso objetivo", afirma.

É uma motivação extra para a equipa que na próxima jornada defronta o Braga, 3.º classificado, e pode, em caso de vitória, alcançar a tal meta que faz do Chaves "campeão à sua maneira".

Europa não é uma miragem

Questionado sobre a possibilidade de terminar numa posição europeia, Vítor Campelos, que esteve presente no Fórum de Treinadores, organizado pela ANTF (Associação Nacional de Treinadores), em Viana do Castelo, reconhece que é "atingível", mas centra a sua atenção no momento atual e não naquilo que pode alcançar.

"[A Europa] É atingível, mas a nossa preocupação é jogar bom futebol. [Na classificação] Está tudo misturado. Nós vimos de duas vitórias e agora temos o Braga, em nossa casa. É o próximo jogo e queremos muito ganhar, depois vamos até ao fim. Vamos entrar em todos os jogos para ganhar e depois no fim da época vamos fazer contas", repondeu.