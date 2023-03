Prémio de treinador do mês é para o Vitória de Guimarães

O prémio Vítor Oliveira, que consagra o melhor treinador do campeonato em cada mês, é para o Vitória de Guimarães, em fevereiro.

Quem recebe o galardão não é Moreno, que não tem habilitações para estar inscrito como treinador principal, mas sim João Aroso, que é quem aparece nas fichas de jogo como líder da equipa técnica vitoriana.

Independentemente de quem aparece na fotografia, importa o facto de o prémio ser votado pelos restantes treinadores principais da competição. O técnico do Vitória recebeu 34,13% dos votos, contra 31,75% de Roger Schmidt, do Benfica, e 17,46% de Daniel Sousa, do Gil Vicente.

Em fevereiro, sob o comando de Moreno, o Vitória venceu três jogos e empatou um. O grande destaque vai para a vitória na receção ao grande rival, o Sporting de Braga, por 2-1, na jornada 22 do campeonato.