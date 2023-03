Ricardo Soares: "Merecíamos pontos"

Ricardo Soares, treinador do Estoril Praia, acredita que a equipa merecia pontos frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

"O foi mais eficaz que nós, futebol é assim. Na primeira parte fizemos jogo interessante taticamente, eles trabalharam muito. Identificamos os aspetos fortes do Porto, mas há que lhes dar mérito porque são muito agressivos na pressão. Sabíamos que podíamos lutar pelos pontos, foi isso que aconteceu. Não estou frustrado, há um espírito de missão muito forte e crença em mudarmos o rumo dos acontecimentos. Merecíamos pontos", disse, à Sport TV.

Para ilustrar a ideia que o Estoril merecia, pelo menos, um empate, Ricardo Soares explica que "não se recorda de oportunidades do Porto para além dos golos".

Ricardo Soares deu ainda os parabéns à equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia.

"Gostava também de dar uma palavra para o Gustavo, é um grande jogo da parte da arbitragem e do Porto, acho que estivemos ao nível. Foi uma grande arbitragem", atira.

O Estoril está na luta pela manutenção e Ricardo Soares considera que "é o maior desafio que teve na vida".