Gustavo Correia apita o FC Porto-Estoril Praia

Gustavo Correia foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para apitar o jogo inaugural da 24.ª jornada da I Liga entre FC Porto e Estoril Praia.

O árbitro de 31 anos apita o FC Porto pela terceira vez esta época, depois de ter estado na vitória frente ao Famalicão, por 4-1, e no terreno do Académico de Viseu, para a Taça de Portugal. Esteve também em dois desaires do Estoril esta temporada: empate no terreno do Portimonense, na jornada 11, e derrota na visita ao Rio Ave, na jornada 20.

Gustavo Correia será assistido por Tiago Costa e Inácio Pereira, enquanto que João Afonso será o quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol estará Fábio Melo como videoárbitro, assistido nessa função por Sérgio Jesus.

O FC Porto-Estoril Praia arranca às 20h15 de sexta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.