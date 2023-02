Nota 5 para Manuel Mota. Decisões corretas nos quatro possíveis penáltis

"Aos 37 minutos, o choque entre o Adán e o Cassiano foi forte, mas a única coisa que aconteceu foi uma defesa do Adán", esclarece Paulo Pereira.

"Bom senso fora do comum"

O antigo árbitro chama, ainda, atenção para duas ocasiões em que o árbitro chocou com um jogador do Estoril, aos oito e 56 minutos. Em ambas, decidiu assinalar bola ao solo. É contra as leis do jogo, mas foi uma ação de "bom senso fora do comum", segundo o VAR Bola Branca.

"Gamboa, quando ia disputar a bola, chocou com Manuel Mota e ficou impedido de jogar, pelo que a bola ia parar ao Sporting, mas o árbitro interrompeu o jogo. Pelas regras, está impedido de o fazer, pois só os contactos do árbitro com a bola podem interromper o jogo, mas foi bom senso, porque seria uma situação injusta para o Estoril, já que Gamboa ia jogar a bola, tinha a trajetória controlada e, por causa daquele choque, a bola foi parar ao Sporting. (...) Aos 56 minutos, mais uma vez atrapalhou o jogo, mas manteve o critério, interrompeu e assinalou bola ao solo", elogia.