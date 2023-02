Nota 1 para Rui Costa. “Errou no vermelho a João Mário, expulsão de Uribe é justa”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 1 a Rui Costa, árbitro do FC Porto – Gil Vicente, partida da jornada 22 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem destaca dois lances em que o VAR teve de intervir: “Concordo com o penálti, por falta de Uribe, mas não concordo com o vermelho direto a João Mário”.

No lance do vermelho a João Mário, do FC Porto, Marcano estava muito perto e, por isso, o justo seria o cartão amarelo.

Já o penálti de Uribe é justo. Há pisão evidente a Boselli, um segundo amarelo “não se aplica nesta situação”.

Na segunda parte, o segundo amarelo a Uribe é “justo”, após pisão.

O golo anulado ao FCP é justo por fora de jogo, por 32 centímetros.

Aos 77 minutos, Pepe viu amarelo. Paulo Pereira concorda, mas recorda que já se viram cartões de outra cor em lances destes.

Por tudo isto, nota 1 para Rui Costa-

Dentro das quatro linhas, o FC Porto perdeu com o Gil Vicente por 2-1.