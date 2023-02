Académico de Viseu "completamente descontraído" frente ao FC Porto

O treinador do Académico de Viseu empurra a pressão toda para o lado do FC Porto, na antevisão dos quartos de final da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa, estat terça-feira, Jorge Costa lembra que são os campeões nacionais que têm responsabilidade de seguir em frente. Para a equipa da II Liga, estar nesta fase da prova já é um prémio.

"Estamos preparados para todas as formas de jogar do FC Porto. A questão mais complicada é, mesmo sabendo o que o Porto é capaz de fazer, nós termos a capacidade de parar. Isso é mais complicado, mas não de todo preocupante, porque o Porto seguramente que também tem algumas preocupações com a nossa forma de jogar. Nós temos a vantagem de que estamos completamente descontraídos. Tudo o que vier [quarta-feira] será para somar", salienta o técnico dos viseenses.

Foi o Académico que colocou os tijolos amarelos

A participação em fase avançada da Taça de Portugal congestiona o calendário do Académico de Viseu. Jorge Costa não esconde a preocupação, contudo, assinala que as dificuldades são fruto do mérito:

"Vamos jogar na máxima força, sabendo que vimos de uma fase complicada. Estamos a caminhar pela estrada que construímos."

Académico de Viseu e FC Porto defrontam-se, para os "quartos" da Taça, na quarta-feira, às 20h45, no Estádio do Fontelo. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.