José Mota é o novo treinador do Farense, com contrato até ao final da época, anunciou esta segunda-feira o segundo classificado da II Liga.

"O nosso novo treinador vem com vontade de ganhar e de unir todos os farenses num só objetivo: colocar o Farense no seu merecido lugar", destacou a SAD algarvia, nas suas redes sociais, sobre o técnico, de 58 anos, que sucede no cargo a Vasco Faísca.

Na sexta-feira, uma hora antes da receção ao Estrela da Amadora (2-2), o Farense anunciou a rescisão de contrato unilateral com Faísca, depois de ter falhado o acordo para a rescisão amigável. O adjunto Neca orientou interinamente a equipa frente ao Estrela.

José Mota acaba de vir de uma curta passagem pelo Paços de Ferreira, da I Liga. Na terceira aventura na Mata Real, disputou apenas sete jogos, dos quais empatou dois e perdeu cinco. Substituíra César Peixoto, que regressou ao cargo após a saída de Mota.

Desde a 1999/00, quando iniciou a carreira, Mota treinou Paços de Ferreira, Santa Clara, Leixões, Belenenses, Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Feirense, Desportivo das Aves, Sfaxien (Tunísia) e Desportivo de Chaves.

Alcançou quatro subidas à I Liga, ao serviço de Paços de Ferreira (duas), Feirense e Aves. O ponto alto do seu currículo foi a conquista da Taça de Portugal de 2018, pelos avenses, ao bater o Sporting, no Jamor.