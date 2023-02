Nandinho deixa comando técnico da B SAD

Nandinho anunciou a saída do comando técnico da B SAD.

Em comunicado, o treinador recorda "cinco meses de muita entrega e profissionalismo em circunstâncias difíceis, mas que me fizeram crescer enquanto treinador e ser humano".

O treinador de 49 anos pegou na equipa à quarta jornada da II Liga, com a B SAD no penúltimo lugar com apenas um ponto somado. Deixa a equipa no 16.º posto da tabela, lugar de "play-off", com 16 pontos somados, a um de um lugar de manutenção.

"Saio com a consciência tranquila e com a convicção que este é o caminho. Agradeço à direcção da B SAD a oportunidade de voltar a treinar no meu país, assim como a todo o 'staff', departamento médico e corpo técnico e, aos jogadores, pela forma como se entregaram diariamente às nossa ideias e propostas de trabalho", pode ainda ler-se.

Em 22 jogos orientados, Nandinho levou a B SAD a oito vitórias, cinco empates e nove derrotas. Foi o regresso de Nandinho ao ativo em Portugal, depois de ter passado durante duas épocas pelo Almería B.

Antes, treinou o Gil Vicente e o Famalicão, para além dos juniores da equipa de Barcelos.

A B SAD procura agora o terceiro treinador da época depois de José Maria Pratas, que arrancou a época, e Nandinho.