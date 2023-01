Paços não quer, mas jogo com o Benfica deverá ser antecipado

O Paços de Ferreira-Benfica, marcado originalmente para o dia 12 de fevereiro, deverá ser antecipado para o dia 26 de janeiro devido a pedido do Benfica. O clube da Mata Real não aceitou o pedido das águias, mas a antecipação do jogo é o cenário mais provável nesta altura.

O emblema pacense recusou o pedido inicial das águias, uma vez que congestiona o calendário da equipa que luta pela manutenção.

A confirmar-se o jogo a 26 de janeiro, o Paços terá três jogos num espaço de nove dias, todos em casa, sendo que o último dessa série, no dia 30 de janeiro frente ao Gil Vicente, é de importância acrescida por serem duas equipas na luta direta pela manutenção.

Apesar do chumbo inicial do Paços de Ferreira, a Comissão Permanente de Calendários da Liga de Clubes terá aceitado o pedido formal do Benfica, que quer adiantar o jogo devido à partida da Liga dos Campeões frente ao Club Brugge a 15 de fevereiro, ou seja, três dias depois do jogo marcado para a Mata Real.



As águias querem aproveitar o facto de não se terem qualificado para a "final four" da Taça da Liga para adiantar o jogo e encaixá-lo numa semana menos congestionada e que permita uma melhor preparação do jogo europeu. As meias-finais da Taça da Liga jogam-se nos dias 24 e 25 (Arouca-Sporting e Porto-Académico de Viseu, respetivamente).

Situação semelhante já aconteceu na primeira volta entre Benfica e Paços, na Luz, jogo que foi adiado devido à participação do Benfica nas pré-eliminatórias da Champions.

Apesar da oposição do Paços, a Liga de Clubes deverá oficializar a nova data do jogo nas próximas horas.

O Paços somou a primeira vitória da época no último sábado, ao 20.º jogo da temporada. O triunfo não tira a equipa de César Peixoto do último lugar, mas elevou a contagem de pontos para 6. O Marítimo é 17.º, com 10 pontos, e o Gil Vicente, em lugar de "play-off", soma 12 pontos.