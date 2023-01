Sporting de Braga marca três golos em cinco minutos e elimina o rival Vitória da Taça

Um dérbi épico e para a história. O Sporting de Braga recebeu e venceu o Vitória de Guimarães, por 3-2, num jogo com uma inesperada reviravolta nos últimos minutos do jogo.

A equipa de Guimarães entrou melhor e marcou numa jogada de contra-ataque com uma grande finalização de Jota Silva, aos 16 minutos.

Mesmo em cima do intervalo, no sétimo minuto de descontos, Anderson Silva picou por cima de Matheus em mais uma boa jogada de contra-ataque. Ambos os golos foram com assistência de André Silva, que recentemente recuperou de lesão.

O Braga carregou e conseguiu reduzir aos 81 minutos, por Abel Ruiz.

Dois minutos depois, Vitinha empatou com um grande golo e Abel Ruiz completou a reviravolta aos 86 minutos. Em apenas cinco minutos, o Braga foi de estar às portas da eliminação para a frente do marcador.

Com este triunfo, o Braga vai agora medir forças com o Benfica nos quartos de final da prova.