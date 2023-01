Tiago Margarido: "Caímos de pé"

O treinador do Varzim ficou orgulhoso do desempenho da sua equipa, apesar da derrota frente ao Benfcia (0-2) e da consequente eliminação da Taça de Portugal.

Tiago Margarido diz, em declarações à Renascença, que o Varzim "caiu de pé". O técnico gostou da forma como os seus jogadores disputaram o resultado e sublinha que conseguiram "ombrear com o Benfica, a espaços".

Nos primeiros 20 minutos da segunda parte, o Varzim chegou a criar dúvida no resultado, com lances de perigo na baliza de Vlachodimos, mas a desvantagem sofrida muito cedo no jogo acabou por ser uma grande condicionante para a formação da casa.

"O golo do Grimaldo [aos 3 minutos] desbloqueou o jogo. Se o Benfica não marca aí poderia ter problemas. Mas foi um grande golo. Contudo, demos uma boa resposta. Este jogo torna-nos mais confiantes na busca do nosso objetivo", argumenta.

O Varzim, depois de eliminar o Sporting, cai na Taça diante do Benfica e agora concentra-se na missão de tentar subir à II Liga. A equipa está na 2.ª posição da Série A da Liga 3.