José Mota deixa Paços de Ferreira

José Mota já não é treinador do Paços de Ferreira. A informação foi avançada pelo jornal "A Bola" e confirmada pela Renascença.

O treinador de 58 anos assumiu a equipa no final de outubro, depois do despedimento de César Peixoto, mas fica apenas sete jogos no cargo.

Com José Mota no comando técnico, o Paços perdeu os últimos quatro jogos do campeonato antes da pausa para o Mundial e não conseguiu fazer melhor figura na Taça da Liga, com dois empates e uma derrota.

O Paços está no último lugar da I Liga e ainda não venceu qualquer jogo esta época, com 17 jogos consecutivos sem vencer.