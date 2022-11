José Mota quer Paços de Ferreira desinibido no Dragão

"O FC Porto, após os jogos da 'Champions', é sempre uma equipa que tenta abafar os adversários nos primeiros 15/20 minutos, pelo que tentará ser dominador. E vai-se impor, vai ser forte em todos aspetos e sair nas transições se não tiver um Paços à altura. A minha equipa conhece bem o adversário, mas, em muitos momentos do jogo, também terá de ser desinibida, para não dar as coisas de bandeja", sublinha.

"Nunca vencemos no Dragão e foi sempre difícil jogar lá. A mim, compete-me fazer com que o Paços de Ferreira seja uma equipa digna, dispute todos os lances e, nos momentos em que nos for permitido, saibamos dividir o jogo com intenção de baliza. Não queremos ir só trabalhar no momento defensivo", diz José Mota, na conferência de antevisão ao jogo de sábado.

José Mota deixa elogios ao FC Porto de Sérgio Conceição, "uma equipa motivada e a lutar por objetivos maiores", mas reitera confiança na resposta dos seus jogadores, "motivados e concentrados" para o confronto no Dragão.

"Será um jogo de grau de dificuldade muito grande, espero que o Paços esteja bem preparado e à altura de se confrontar com um grande adversário como é o FC Porto de Sérgio Conceição, uma equipa determinada, ambiciosa, agressiva e que dá gozo ver jogar. Espero que todo o trabalho que foi desenvolvido tenha reflexo amanhã (sábado)", insiste o técnico.

Mota aproveitou o momento para endereçar os parabéns a FC Porto e Benfica pela vitória nos respetivos grupos da Liga dos Campeões e a Abel Ferreira pela conquista do Brasileirão ao serviço do Palmeiras.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o último lugar, com dois pontos, enquanto o FC Porto é terceiro, com 23.

As duas equipas defrontam-se no Estádio do Dragão, no sábado, às 18h00, num jogo que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação do Porto. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.