Aumento de custos energéticos leva Belenenses a admitir cortes em atletas e equipas

O presidente do Belenenses admitiu a possibilidade de o clube ter de "eliminar atletas e equipas" caso não tenha apoios para enfrentar os aumentos da fatura energética, alertando que o problema afeta "centenas de clubes e associações".

"A fatura energética está a atingir valores absolutamente incomportáveis", disse Patrick Morais de Carvalho, referindo que, tendo como base consumos similares aos meses anteriores, os custos passaram de uma média de 4.000 euros mensais para um valor praticamente cinco vezes superior, com as faturas de julho e agosto a serem superiores a 18.000 euros, e a de setembro a rondar os 13.200 euros.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do clube lisboeta lembrou que "a prática desportiva nos clubes a associações faz-se de forma maioritariamente no regime pós-laboral e no regime pós-escolar, a partir das 18h30", o que implica aumenta do consumo de energia.

"Se isto continuar assim, e nós não tivermos nenhum subsídio do estado, da câmara ou do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), é insustentável, vamos ter que eliminar atletas e equipas, não há outro caminho", afirmou.