Lisboa na Taça das Regiões da UEFA. “Ganhar esta competição é como ganhar o Euromilhões”

O selecionador de Lisboa, Marco Guerreiro, assume que conquistar a Taça das Regiões da UEFA seria um sonho, mas sabe das dificuldades pelo caminho.

A fase de grupos da prova europeia de seleções distritais decorre entre os dias 1 e 9 de novembro, na Turquia. Portugal é representado pela AF Lisboa, liderada por Marco Guerreiro, que não esconde os obstáculos no caminho da vitória.

“Ganhar esta competição é quase como ganhar o Euromilhões, não é nada fácil, principalmente quando se disputa fora do país e com todas as dificuldades que temos. Para dar um exemplo, nós viajamos no dia 1, chegamos à meia-noite à Turquia e temos jogo às 11h00. Numa competição com esta exigência, torna tudo mais difícil”, explica, em Bola Branca.

Ainda assim, “não há impossíveis, nós temos esse sonho, temos essa ambição e é atrás desse sonho que vamos todos”, assume.

No caminho de Lisboa estão seleções de Finlândia, Bielorrússia e Turquia. O objetivo é claro: passar a fase de grupos. Marco Guerreiro garante ter uma “equipa preparada”.

“A expectativa é vencer o grupo e conquistar o direito de passar à próxima fase. Estamos preparados para as dificuldades que vamos sentir”, assume, em entrevista à Renascença.

Os selecionados são maioritariamente provenientes de Atlético da Malveira, Sacavenense e Lourinhense, com representantes também do CF Benfica e do Olivais e Moscavide. Marco Guerreiro elogias os atletas, que “podiam estar a jogar no Campeonato de Portugal ou na Liga 3”.

“É um grupo que me dá toda a confiança do mundo. Porque, para além de bons jogadores, são excelentes seres humanos e sei que vão levar o país às costas. Vão dar o seu melhor para vencermos o grupos, para procurar ir a uma fase final e sermos felizes”, conclui.

A seleção de Lisboa entra em prova no dia 2 de novembro para defrontar Tampere (Finlândia), dia 5 para jogar frente ao Kolos Cherven (Bielorrússia) e dia 8 diante do Kayseri (Turquia). Portugal já venceu uma edição da Taça das Regiões, em 2011, pela seleção da AF Braga. A competição não se realizava desde 2019, devido à pandemia de Covid-19.