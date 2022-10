Braga joga em Berlim com arbitragem à inglesa

A UEFA nomeou o inglês Craig Pawson para o Union Berlim-Sporting de Braga, de quinta-feira, a contar para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O árbitro britânico será assistido por Lee Bets e Daniel Cook, enquanto que Simon Hooper será o quarto árbitro. Stuart Attwell é o VAR da partida e terá assistência de Chris Kavanagh.

O Braga está na 2.ª posição do Grupo D da Liga Europa, com sete pontos. O Union Berlim está logo atrás, com seis, num grupo liderado pelos belgas do St. Gilloise, com 10, e que o Malmo fecha, ainda sem pontos.

O Union Berlim-Braga é esta quinta-feira, às 17h45, no Estádio Alte Försterei, na capital alemã. Partida com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.sapo.pt.