Leixões e Tondela empatam em Matosinhos

Leixões e Tondela empataram a um golo, no Estádio do Mar, em Matosinhos, em jogo da 10.ª jornada da II Liga.

Thalis marcou o primeiro do jogo para o Leixões, aos 55 minutos da partida, com um remate de fora da área em que Niasse, guardião dos beirões, não fica muito bem na fotografia.

Lacava igualou para o Tondela pouco depois, aos 66 minutos de jogo. Já nos descontos, Calasan viu o vermelho direto no lado da equipa de Matosinhos.

Com este resultado, o Tondela sobe ao sétimo lugar, com 15 pontos, enquanto que o Leixões soma o quarto empate consecutivo. Mantém o 11.º posto, com 12 pontos somados.