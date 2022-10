"Casa Pia não vai assustado a Alvalade"

"O Sporting tem tido alguns problemas, o que é normal em todas as equipas. Não há nenhuma equipa que ganhe todos os jogos. Nestas circunstâncias, o jogo para nós é um pouco pior, porque os jogadores do Sporting estão mais desejosos de conseguirem alterar as coisas do que se estivessem a ganhar normalmente, porque iriam mais descansados. Assim, vão com a força toda", antevê.

A garantia é dada em Bola Branca por Vítor Franco, o presidente do clube casapiano, que ainda assim reconhece que a sua equipa vai passar por dificuldades por enfrentar um Sporting que vem de uma série de maus resultados, com destaque maior para a eliminação Taça da Portugal perante o Varzim da Liga 3.

Objetivo continua a ser manutenção

Nestas declarações, o presidente do Casa Pia admite que não estava à espera de um início tão bom de campeonato e aponta um objetivo.



"Se me perguntar se eu pensava estar em quarto lugar, para sincero não pensava estar lá em cima nesta altura. O nosso objetivo é fazer rapidamente quantos mais pontos melhor, para evitarmos confusões no final da época, onde os jogos às vezes são um pouco atribulados e aflição com as contas de quem desce ou não. Estamos a fazer todos os esforços para evitar essa situações, e estarmos descansados no meio da tabela", afirma.

O Casa Pia é treinado por Filipe Martins, que acaba de ser eleito o melhor técnico do mês de setembro da I Liga. Vítor Franco revela que até já brincou com o técnico sobre possíveis interessados na sua contratação.

"Já brinquei com ele sobre essa situação [risos], mas ele tem um compromisso com o Casa Pia. As coisas estão a correr bem, faz o trabalho dele juntamente com a sua equipa técnica. No fim da época logo veremos, não esquecendo que o campeonato começou agora, mas se as coisas correrem muito bem, é possível que apareçam propostas vantajosas", conclui.

O Sporting-Casa Pia está agendado para as 20h30 de sábado e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.