Argel demitido do comando técnico do Alverca

Argel já não é treinador do Alverca. O brasileiro foi demitido, após a eliminação do clube na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, no terreno do Machico, do Campeonato de Portugal.

Depois de ter levado o Alveca ao "play-off" de apuramento para a II Liga, em que foi derrotado pelo Covilhã, o ténico sai logo ao sexto jogo.

O clube está no 7.º lugar da Série B da Liga 2, após quatro jornadas, com quatro pontos, resultado de uma vitória, um empate e duas derrotas. A queda da Taça, diante do Machico, após a marcação de penáltis, determinou a decisão da direção.