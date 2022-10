Chaves e Estoril empatam

O D. Chaves, ainda sem triunfos caseiros, e o Estoril empataram a um golo, em encontro da oitava jornada da I Liga de futebol.

A formação anfitriã adiantou-se aos 39 minutos, por intermédio de Héctor, mas os canarinhos, que tinham desperdiçado um penálti, por Francisco Geraldes, aos 25, restabeleceram a igualdade aos 76, por Rodrigo Martins.

Na classificação, o Estoril segue, provisoriamente, no oitavo lugar, com 12 pontos, enquanto o D. Chaves juntou-se ao Gil Vicente no 10.º posto, com nove.

Veja o resumo da partida: