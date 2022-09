Acusação de assédio contra treinador do Famalicão pode desencadear mais denúncias

A Associação de Apoio à Vítima (APAV) considera que as acusações de assédio sexual contra Miguel Afonso, treinador da equipa feminina do Famalicão, por parte de jogadoras que orientou no Rio Ave podem ser o clique necessário para a denúncia de outros casos no futebol português. Segundo o "Público", o treinador enviava mensagens íntimas a pedir vídeos e fotografias a algumas jogadoras, na época 2020/21, quando comandava a equipa vilacondense. Em entrevista à Renascença, Carla Ferreira, gestora técnica do projeto CARE da APAV, diz que a exposição pública deste caso pode levar à denúncia de outras situações: "Estas situações, quando tomam este tipo de proporções e de mediatismo, acabam por ser sempre propulsoras de outras revelações. Acaba por ser um movimento saudável. Há sempre esta tendência a haver uma revelação de outras situações que venham a ser conhecidas." A responsável da APAV avisa, contudo, que, embora haja "situações de relato de violência no desporto", os casos que são denunciados são somente uma ínfima parte daqueles que, realmente, se verificam. "São num número muito, muito inferior às situações que, de facto, efetivamente acontecem. Ou seja, estamos a falar aqui de uma realidade que conhecemos que é mesmo a ponta do icebergue", assinala.

O que fazer quando se é vítima ou testemunha

Carla Ferreira explica que há vários fatores que podem levar a que uma vítima de violência sexual guarde silêncio. No contexto desportivo, especialmente a nível profissional, "pode significar a perda de benefícios, a perda de confiança do clube em que estão inseridas ou perda de confiança, até, dos próprios familiares, que depositam nestas vítimas a esperança de uma carreira desportiva de alto rendimento". "No desporto, sobretudo quando há uma vertente mais profissionalizante, há uma maior dificuldade em desocultar as situações violentas. Também há razões que podem ter a ver com tentativas anteriores de revelar a situação e de ter havido uma descrença das pessoas que receberam esta informação, ainda que parcial. Portanto, há sempre alguns obstáculos que surgem e que depois podem retardar ou fazer com que estas revelações de situações de vitimação nunca acabem por acontecer", sustenta. A responsável da APAV salienta que a vítima "deve saber sempre que pode pedir ajuda". Seja na própria estrutura desportiva, em que há mecanismos, como o da Federação Portuguesa de Futebol, de denúncias de violência sexual, seja fora, nomeadamente junto da APAV, cuja linha de ajuda, o 116006, é gratuita e está disponível todos os dias úteis. Quem saiba de uma situação pode pedir ajuda, ligar com a APAV ou oferecer auxílio à vítima, disponibilizando-se para a ouvir, "sem a julgar".