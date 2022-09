Portimonense e Chaves tentam regressar às vitórias na abertura da sétima jornada

O Portimonense pode igualar o FC Porto no terceiro lugar da I Liga, esta sexta-feira, na receção o Desportivo de Chaves. O jogo de abertura da jornada 7 é disputado por duas equipas que vêm de derrotas pesadas.

O Portimonense interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas, ao ser goleado por 4-0 na visita ao Sporting, enquanto o Chaves foi batido, por 3-0, na deslocação ao terreno do FC Porto.

Em caso de triunfo, os algarvios, quintos classificados, em igualdade com o Boavista (quarto), apanham o campeão nacional, que apenas entra em ação no sábado, no reduto do Estoril Praia (oitavo). Os flavienses, na 10.ª posição, podem dar um salto na tabela e ficar às portas do "top-5" se vencerem em Portimão.

O Benfica, líder da I Liga, só com vitórias, recebe no domingo o lanterna-vermelha Marítimo, horas antes de o perseguidor Sporting de Braga, segundo classificado, fechar a jornada em casa, frente ao Vizela (13.º). O Sporting (sétimo) visita no sábado o Boavista.

Programa da sétima jornada:



- Sexta-feira, 16 setembro:

Portimonense-Desportivo de Chaves, 20h15

- Sábado, 17 setembro:

Santa Clara-Paços de Ferreira, 15h30

Gil Vicente-Rio Ave, 15h30

Estoril Praia-FC Porto, 18h00

Boavista-Sporting, 20h30

- Domingo, 18 setembro:

Arouca-Vitória de Guimarães, 15h30

Benfica-Marítimo, 18h00

Casa Pia-Famalicão, 18h00

Sporting de Braga-Vizela, 20h30