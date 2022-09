Paulo Oliveira quer dar mais uma dor de cabeça ao treinador frente ao Union Berlim

Paulo Oliveira espera dar mais uma boa dor de cabeça ao treinador do Sporting de Braga, na receção ao Union Berlim, na quinta-feira.

O defesa-central português, de 30 anos, tem apenas dois jogos disputados, esta época, um deles como titular. Jogou de início, precisamente, na primeira jornada do grupo D da Liga Europa, frente ao Malmo.

Esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Union de Berlim, da segunda jornada da prova, Paulo Oliveira assume ambição de entrar mais regularmente nas opções de Artur Jorge.

"Todas as semanas trabalho para ser opção e para dar dor de cabeça ao treinador. Estando todos ao mais alto nível, é complicado para o treinador e isso é bom: significa que todos querem que o Braga ganhe. Amanhã [quinta-feira] vamos dar tudo para fazer os três pontos", afirma.



A ambição está "no máximo" para a receção ao Union Berlim, que "está a fazer um excelente arranque" na Bundesliga, de que é líder, e "já no ano passado foi uma boa surpresa". Paulo Oliveira quer a vitória.

"Está tudo reunido para ser um excelente jogo de futebol e, no final, espero que tenhamos os seis pontos", destaca o central.

Braga marca golos e evita-os como um todo

O Braga leva seis vitórias nos primeiros sete jogos da temporada. Paulo Oliveira realça que os resultados "são o expoente máximo do trabalho" e de um "grupo coeso" que rema todo para o mesmo lado.

"Temos de trabalhar para consolidar ideias e alcançar resultados. Sabemos que todos somos importantes e podemos ser chamados a ser importantes, seja agora ou daqui a um mês", explica o defesa.

A exemplo disso, a média de mais de três golos marcados e menos de um sofrido por jogo. Algo que mostra o "desempenho extraordinário" dos avançados mas, mais do que isso, o "trabalho meritório de todo o plantel".

O Braga, líder do grupo D da Liga Europa, com três pontos, recebe o Union de Berlim, terceiro classificado, com zero, na quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato online e acompanhamento ao minuto na Renascença.