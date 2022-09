Depois do Sporting, Chaves pronto para vencer o FC Porto

"Estamos confiantes pelo que temos feito, poderíamos até ter mais pontos, pela qualidade que temos mostrado. Uma das chaves terá de ser a superação, ainda mais do que têm feito. Têm de estar no seu melhor nível, todos muito focados, e todos têm de convergir energias para o nosso propósito", afirma o treinador, em conferência de imprensa.

Para obter o mesmo resultado, Vítor Campelos recorre à mesma fórmula: encarar o jogo com a noção de todas as dificuldades e apelar à superação dos seus jogadores.

Depois de ter surpreendido o Sporting, ao vencer em Alvalade, o Desportivo de Chaves prepara-se para tentar novo resultado de espantar no Estádio do Dragão.

Nesse sentido, Vítor Campelos não acredita em qualquer facilidade: "Teremos de fazer uma excelente partida para termos um bom resultado e é para isso que nos estamos a preparar".

A chave, reforça o treinador, passa por a equipa ser "rigorosa, mas muito confiante". "Em campo vão ser 11 para 11. Daqui a um ano ou dois [os meus jogadores] também podem estar a jogar no Porto", remata.

O Chaves, 6.º classificado da I Liga, não perdeu há quatro jornadas - sofreu apenas uma derrota, logo no arranque do campeonato, frente ao Vitória de Guimarães - e desloca-se ao Dragão com a possibilidade de subir ao 5.º posto. O Porto está no 3.º lugar, com 12 pontos.

O FC Porto-Chaves, a contar para a 6.ª jornada. é este sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.