Braga invicto tenta dar o primeiro passo rumo aos oitavos de final em Malmo

O Sporting de Braga defronta, esta quinta-feira, os suecos do Malmö em jogo da primeira jornada do Grupo D da Liga Europa.

A equipa orientada por Artur Jorge, que vai iniciar o percurso europeu na Suécia, tenta manter a invisibilidade em jogos oficiais, neste arranque de época, e mostrar ao que vem: lutar por um lugar nos oitavos de final.

Num grupo que conta ainda com os alemães do Union Berlim, do português Diogo Leite, e os belgas do Union Saint-Gilloise, o Braga assumiu o favoritismo logo desde que se soube o resultado do sorteio. Terá oportunidade de confirmar frente ao bicampeão sueco, que neste momento encontra-se apenas no sétimo lugar do campeonato.