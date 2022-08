O Farense subiu ao terceiro lugar da II Liga, esta segunda-feira, ao vencer no terreno do Mafra, por 3-0.

Robson, aos 44 minutos, um autogolo de João Goulart, a abrir a primeira parte, e Lucas, nos descontos, construíram a vitória da equipa algarvia.

O Farense passa a somar oito pontos, no terceiro lugar, que dá acesso ao "play-off" de subida. Isolado na liderança, está o Moreirense, com 12 pontos. O Mafra cai para a oitava posição, com seis pontos.