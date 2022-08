Académico Viseu despede treinador Pedro Ribeiro

O Académico Viseu, da II Liga, oficializou, este domingo, a rescisão de contrato com o treinador Pedro Ribeiro.

Em comunicado, o clube diz que “chegou a acordo com o treinador Pedro Ribeiro e com a sua equipa técnica para a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo, com efeitos imediatos".

A equipa soma um ponto nas duas primeiras jornadas da II Liga depois do empate (1-1) em casa do Benfica B e de uma derrota (1-3) em Moreira de Cónegos.

Não é, ainda, conhecido o sucessor de Pedro Ribeiro no Académico Viseu.