Benfica e Sporting entram em campo frente aos promovidos Casa Pia e Rio Ave

Os grandes Benfica e Sporting defrontam hoje os promovidos Casa Pia e Rio Ave, respetivamente, com as águias a quererem manter o bom início de época, e os leões, bem como Casa Pia e Rio Ave, à procura da primeira vitória na I Liga de futebol.

O primeiro a entrar em campo é o Benfica, a poucos dias de disputar fora com o Dínamo Kiev a 1.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões, com a equipa a visitar o regressado Casa Pia, 83 anos depois, em casa emprestada.

O emblema de Pina Manique recebe o Benfica no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 18h00, em jogo com lotação esgotada, em que nas águias David Neres, que falhou o jogo com o Midtjylland por lesão, poderá estar de regresso.

O Benfica procura somar a segunda vitória no campeonato, enquanto o Casa Pia - que empatou com o Santa Clara na estreia (0-0) -, tenta o primeiro triunfo, tal como Sporting e Rio Ave, que se defrontam no Estádio José Alvalade a partir das 20h30.

Os leões estrearam-se com um empate a 3-3 em casa do Sporting de Braga, enquanto o Rio Ave, campeão da II Liga, ainda busca os primeiros pontos, depois de derrotado na ronda inaugural em casa com o Vizela (1-0).

No Sporting, além de Daniel Bragança, o avançado Paulinho, lesionado, não está disponível.

Na sexta-feira, no jogo que abriu a segunda jornada, o Sporting de Braga venceu por 3-0 na deslocação ao terreno do Famalicão.

O Casa Pia-Benfica, às 18h00, e o Sporting-Rio Ave, às 20h30, têm relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.