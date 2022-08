Rui Pedro Silva para Famalicão para duelo com o "grande" Braga

O treinador do Famalicão está a preparar o jogo com o Sporting de Braga, numa lógica de confronto com um grande do futebol nacional.

Rui Pedro Silva considera que os arsenalistas "equiparam-se a um clube grande". "O Braga assume-se cada vez mais como uma equipa grande", a vários níveis: qualidade do plantel, da equipa técnica e da estrutura diretiva.

Prevê, nesse sentido, um jogo competitivo esta sexta-feira, na abertura da 2.ª ronda do campeonato, frente a um adversário que "joga de maneira diferente da época passada". Carvalhal montava uma defesa a três, com com cinco no meio-campo e três homens na frente, Artur Jorge opta por um 4-4-2.

E o exemplo do encontro com o Sporting leva Rui Pedro Silva a concluir que a equipa já interiorizou o novo processo. Além disso, "Artur Jorge conhece bem a mentalidade do clube, sabe qual é a exigência sobre a equipa" e encaixou rapidamente no cargo.

Olhando para o Famalicão, o treinador está satisfeito por ter o plantel mais estruturado, mas há jogadores que ainda estão num estágio de preparação mais atrasado.

"Temos um grupo que começa a ficar fechado. Há é jogadores em patamares diferentes a nível de conhecimento da equipa e a nível físico", afirma. O desafio é elevar os atletas, o mais rápido possível, ao nível ideal.

O Famalicão nunca perdeu com o Braga, na condição de visitado, para a I Liga e neste arranque de época em casa Rui Pedro Silva pretende que "a união, a simbiose entre equipa, adeptos e estrutura" se mantenha para alavancar uma boa campanha.

O Famalicão-Sporting de Braga, a contar para a 2.ª jornada da Liga, realiza-se na sexta-feira, às 20h15.