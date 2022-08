Marítimo recebe extremo emprestado pelo Sevilha

O Marítimo anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Antonio Zarzana, extremo internacional sub-18 espanhol que chega à Madeira por empréstimo do Sevilha.

Zarzana tem 20 anos, provém da formação do Sevilha, jogou na equipa B, do terceiro escalão do futebol espanhol, na temporada passada, mas já estreado por Lopetegui na equipa principal. Entrou nos instantes finais do jogo da Taça do Rei com o rival Betis.

É o segundo reforço espanhol para Vasco Seabra, que tem no plantel o avançado, também de 20 anos, Pablo Moreno.