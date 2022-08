Ivo Vieira confia que Gil Vicente pode fazer história com o Riga FC

Ivo Vieira está convicto de que o Gil Vicente vai ultrapassar o Riga FC, na quinta-feira, e apurar-se para o "play-off" da Liga Conferência. O treinador salienta o bom comportamento dos jogadores em treino e considera que a equipa "tem condições para ganhar o jogos".

Adverte, no entanto, que tem de existir um sentido "prático e objetivo". "Temos de estar concentrados, sem introduzir grande pressão aos atletas. Eles têm de desfrutar do momento", afirma, em conferência de imprensa.

"Estamos conscientes de que vamos encontrar uma equipa difícil, a querer o mesmo que nós, mas vamos a jogo a saber que é um momento histórico para o Gil. Queremos dar esse momento de felicidade aos nossos adeptos", acrescenta, explicando que para esta partida já possui um conhecimento sobre o adversário que estava "um bocadinho no ar" no primeiro jogo, que terminou com empate a uma bola.



O desejo do treinador é que a equipa procura controlar o jogo desde início, com bola. "Esse é o nosso grande objetivo", nota, ressalvando que tanto na Letónia, como no jogo com o Paços de Ferreira, na estreia na I Liga, os jogadores fizeram isso, mas só nas segundas partes.

Seja como for, Ivo Vieira sublinha, em relação à eliminatória da Liga Conferência, que "ficou patente de que temos equipa para ultrapassar o nosso adversário". "O mínimo que podemos ter é muita confiança", remata o treinador que não está preocupado com o facto de estar a realizar dois jogos por semana.

"Jogar ao fim de semana e a meio da semana é gratificante. Os atletas também querem estar em patamares de excelência e isso significa disputar jogos europeus. Não me preocupa o número de jogos. Oxalá esse fosse o meu grande problema, porque isso significava que o Gil tinha seguido em frente. É motivante e aliciante, é sinal de crescimento", termina.

O Gil Vicente-Riga FC, a contar para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, realiza-se na quinta-feira, às 20h00, em Barcelos. Se vencer, o Gil Vicente defrontará o vencedor da eliminatória entre Dundee United e AZ Alkmaar, no "play-off".