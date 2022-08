Detido suspeito de lançamento de petardo no Braga-Sporting

A Polícia de Segurança Pública anunciou, esta segunda-feira, que deteve o suspeito do lançamento de um petardo durante o Sporting de Braga-Sporting, de domingo, que feriu oito adeptos, no Estádio Municipal de Braga.

O indivíduo, de 33 anos, será presente a tribunal e ficará a conhecer as medidas de coação.

O rebentamento do petardo aconteceu durante o jogo da 1.ª jornada da I Liga (3-3), num setor destinado a adeptos do Sporting de Braga, e alguns dos feridos foram socorridos no local.