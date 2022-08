Benfica não assusta Arouca, mas Evangelista preferia outro adversário

A forma como o Benfica se apresentou na pré-epoca, como iniciou a temporada na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, como já está a jogar, sob o comando de Roger Schmidt, leva o treinador do Arouca a reconhecer que preferia outro adversário para arrancar o campeonato.

"Temos consciência de que o adversário, só por si, já significa dificuldades, Se analisarmos o que foi o mercado, a pré-época do Benfica, a 1.ª mão da pré-eliminatória da Champions também nos diz que as dificuldades serão acrescidas. Se era o começo que gostaríamos de ter, digo-lhe que não, porque também estamos num processo de renovação do plantel da época passada e, se calhar, outro tipo de jogo poderia beneficiar-nos", admite o técnico arouquense, em conferência de imprensa.

Além de todos estes fatores, Armando Evangelista junta, ainda, a "envolvência que a equipa está a gerar nos seus adeptos". "É mais um problema", acrescenta, sendo que está prevista casa cheia na Luz para o primeiro jogo da época na I Liga.