Livres no mercado, Nani e Quaresma preparam a época juntos

Os internacionais portugueses Nani e Ricardo Quaresma estão a preparar a temporada juntos, numa altura em que estão ambos livres no mercado.

Depois de terminados os contratos com o Veneza e o Vitória de Guimarães, respetivamente, os jogadores estão a treinar com a ajuda do fisioterapeuta e antigo jogador João Coita, em Alfragide.

Nani, de 35 anos, e Quaresma, de 38 anos, foram colegas de equipa durante vários anos na seleção e agora preparam a época juntos, enquanto não assinam contratos com clubes.