Ricardo Horta e David Carmo. Braga com almofada negocial e sem medo de amuos

Carlos Carvalhal acredita que Ricardo Horta e David Carmo ainda poderão sair do Sporting de Braga, apesar da intransigência negocial de António Salvador, contudo, garante que se as transferências não se concretizarem os dois jogadores continuarão a render ao máximo.

Ricardo Horta é pretendido pelo Benfica e David Carmo pelo FC Porto; o presidente do Braga já avisou que "quem os quiser terá de pagar o justo valor". A oportunidade de dar o salto para um grande pode, portanto, ser adiada para os dois jogadores. No entanto, não há perigo de qualquer um deles amuar, dado que ambos são profissionais de excelência, garante Carlos Carvalhal, que treinou o Braga nas duas últimas temporadas.

"O Braga é um grande clube. Essa questão é pertinente noutros clubes, no Braga não é. Os jogadores já sabem que não adianta fazerem má cara. Não são os casos do Ricardo Horta e do David Carmo. Já houve situações idênticas no passado e o presidente mostrou mão firme", afirmou o treinador, esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas.

Carlos Carvalhal acredita que "possam acontecer coisas, mas à última hora", pois António Salvador não abdicará daquilo que pensa que os dois jogadores valem. Além disso, tem uma vantagem nas negociações:

"Fruto das boas vendas que fez no ano passado, a posição do António Salvador é muito sólida. São dois grandes jogadores. O Ricardo Horta faz os jogos todos e o David teve um salto brutal, desde que regressou da lesão. Se continuar assim, vamos ter o David Carmo na seleção."