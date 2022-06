Otávio falha Supertaça e Tabata primeira jornada

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Otávio, do FC Porto, e Bruno Tabata, do Sporting, com um jogo de suspensão. Em causa ainda o FC Porto – Sporting de 11 de fevereiro.

Assim, Otávio vai falhar a Supertaça, a 30 de julho, contra o Tondela. Já Tabata não vai estar na primeira jornada da I Liga.

Ambos os jogadores são ainda multados em 765 euros.

A partida terminou empatada 2-2 e com cinco cartões vermelhos a Marchesín e Pepe, dos dragões, Coates, Tabata e João Palhinha, dos leões.