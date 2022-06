Rui Fonte reforça o Famalicão

O Famalicão oficializou a contratação do avançado Rui Fonte.

O jogador, de 32 anos, deixa o Estoril e assina por duas temporadas.

“Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. O projeto do clube e a ambição demonstrada pela administração convenceram-me e agora pretendo retribuir essa confiança com muito trabalho”, disse Rui Fonte aos canais do clube.

Fonte acrescenta: “Espero ajudar com golos e transmitir aos meus colegas a experiência que adquiri em vários clubes e países”.

Na temporada passada, Rui Fonte fez 23 jogos e marcou quatro golos pelo Estoril.

André Simões (ex-AEK) e Théo Fonseca (ex-Felgueiras) também são reforços para a temporada 2022/23.