O avançado espanhol Rafa Mújica é reforço do Arouca para a nova temporada.

O jogador, de 23 anos, estava no Las Palmas, onde participou em 17 partidas e marcou um golo.

Mújica fez formação do Barcelona e conquistou a Youth League de 2017/2018. Passou ainda por vários clubes no país vizinho e também os sub-23 do Leeds, em Inglaterra.

É o segundo reforço do Arouca depois do guarda-redes uruguaio Ignacio de Arruabarrena.