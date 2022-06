Tondela "não se conforma" com castigo da FIFA

O Tondela garante que "não se conforma" com o castigo da FIFA, que proíbe o clube de contratar jogadores durante duas janelas de transferências, e promete "continuar a trabalhar para defender a sua posição".

O castigo remonta ao verão de 2021, quando a FIFA castigou o Tondela pela contratação de Naoufel Khacef, que, no entendimento do organismo, não tinha motivo para a rescisão unilateral com o seu antigo clube, o Na Hussein-Dey.

Depois de um recurso, o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Na Hussein-Dey, mantendo o castigo.

Em resposta, o Tondela garante que, na altura do castigo, no último verão, "acordou com o NA Hussein-Dey, com a mediação da FIFA, o pagamento de uma indemnização que resolveria qualquer reclamação que pudesse surgir".

O emblema que desceu à II Liga "não se conforma com a sentença do CAS e reforça que vai continuar a trabalhar para defender a sua posição, uma vez que ficou provado que o problema em questão se coloca entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey, tendo o jogador já cumprido a sanção que lhe foi aplicada de quatro meses de suspensão".

O Tondela, este ano despromovido à II Liga de futebol, e finalista vencido da Taça de Portugal, em que perdeu por 3-1 com o FC Porto, vai defrontar os "dragões" em Aveiro, em 31 de julho, para a Supertaça Cândido de Oliveira.

A SAD tem 17 jogadores com contrato válido, mas está impedida pela FIFA de reforçar o plantel para a temporada 2022/23.