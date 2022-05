Rumores que ligam PSG a Conceição e Amorim não surpreendem Rui Vitória

Rui Vitória não se mostrou surpreendido com rumores que ligam Sérgio Conceição e Ruben Amorim ao PSG, que aponta como naturais e reflexos da valorização dos treinadores portugueses.

"O treinador português tem muita qualidade e acho perfeitamente normal, porque cada vez me vou apercebendo da riqueza que nós, enquanto treinadores, podemos aportar aos clubes. Nós temos muito a aportar em vários aspetos no panorama europeu e não me choca nada, antes pelo contrário, acho que é perfeitamente legitimo que isso aconteça", diz o técnico.

Caso os rumores das eventuais saídas não se confirmem, Rui Vitória tem a certeza que o Porto e o Sporting partem em vantagem para a próxima época.

"A estabilidade é fundamental para o sucesso das equipas. Mantendo um lote de jogadores do ano anterior, mantendo o treinador, depois é preciso perceber onde é que se faz os determinados ajustes. Essas duas equipas [Porto e Sporting] irão ser fortes, de certeza. O Benfica, naturalmente, terá que fazer um caminho diferente destes dois clubes", acrescenta.