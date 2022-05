Marco Matias é reforço do Farense, da II Liga. O avançado, de 33 anos, deixa o Nacional da Madeira e assina por uma temporada, com mais uma de opção, pelo clube agarvio.

Em declarações publicadas pelo Farense nas redes sociais, o avançado diz estar "muito feliz" por assinar por "um clube com uma enorme história".

Marco Matias prossegue a carreira na II Liga, depois de esta temporada, ao serviço do Nacional, ter participado em 31 jogos, com cinco golos e 12 assistências. O experiente avançado, formado no Sporting vai representar o nono clube da carreira, depois de Varzim, Fátima, Real, Freamunde, Vitória de Guimarães, Sheffield Wednesday, Belenenses SAD e Nacional.

O Farense, treinado por Vasco Faisca, foi 11.º classificado da II Liga esta temporada.